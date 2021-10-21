Kayıp çocukla ilgili bilgi paylaşana servet gibi ödül

Polis, Avustralya’da, cumartesi gününden beri kayıp dört yaşındaki kız çocuğunun kaçırılmış olabileceğini düşünerek bilgi sahibi olup paylaşana 1 milyon Avustralya doları (7,06 milyon lira) ödül verileceğini açıkladı.

Fotoğraflar: Batı Avustralya Polisi

Ailesinin Batı Avustralya eyaletinin sahilinde, Quobba Blowholes’taki kamp alanında kurduğu çadırda uyuyan Cleo Smith’i annesi sabah uyandığında kızını uyku tulumunun içinde bulamamış havadan karadan arama çalışması başlatılmıştı.

Küçük kızın kaybolması ülke ve dünya basınında yer bulurken Batı Avustralya Polisi’nden Col Blanch bugün basın toplantısı düzenleyerek şunları söyledi: “Toplumumuzdaki birileri Cleo’ya ne olduğunu biliyor. Birilerinde bizim ona ulaşmamızı sağlayacak bilgi var. Eldeki bilgilerle iz sürüyoruz. Cleo’nun nerede, kimlerin elinde olabileceğine dair bilgisi olanların bunu bizimle paylaşması için 1 milyonluk ödül belirledik.”

Toplantıya katılan bir diğer isim dedektif Rod Wilde ise Cleo Smith’in uyanıp tek başına çadırdan çıkmamış olduğu kanısına, çadırın fermuarı açık olduğu için varıldığını açıkladı. Fermuar, onun boyunun erişemeyeceği noktaya kadar açılmıştı.

Wilde, “Onu bulacağımızı umut ediyoruz ancak güvenliğinden de endişe ediyoruz. Kamp alanından topladığımız bilgiler ve gözlemlerimiz çadırdan biri tarafından çıkarıldığına işaret ediyor” dedi.

Anne Ellie Smith de cuma akşamı yemekten sonra kızını yatırdığını, saat 01:30’da kalkıp su istediğini, ablasıyla ailenin çadırının ayrı bir bölmesinde uyuyan kızını son olarak o zaman gördüğünü ve sabah 06:00’da kalktığında onu bulamadığını anlattı.

Cumartesiden beri korkunç günler geçirdiklerini, gözlerine uyku girmediğini söyleyen Ellie Smith, “Önce yürüyerek aradık sonra otomobilimize atladık aradık ama hiçbir yerde bulamadık. En kötüsü böyle beklemek. Onun için bir şey yapamamak. Kendimizi çok çaresiz hissediyoruz” diye konuştu.