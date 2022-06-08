1708’de batırılan, ‘hazine’ yüklü savaş gemisi incelenirken iki enkaz daha bulundu

Kolombiya’da, 1708’de batırılan ve içinde ‘hazine’ diye nitelendirilebilecek kadar çok değerli eşya bulunan batık gemi incelenirken iki geminin enkazına daha rastlandı.

San Jose’nin enkazı. Fotoğraflar: BBC

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, donanma mensuplarının ülkenin Cartagena limanı yakınlarında İngiltere Krallığı tarafından batırılan İspanyol savaş gemisi ‘San Jose’nin enkazını incelerken iki enkaza daha rastladıklarını açıkladı. O gemilerin Kolombiya’nın İspanya’dan bağımsızlığını elde edebilmek için savaştığı yıllarda (1810-1819) batırıldığının düşünüldüğünü söyledi.

Donanma komutanlarından Amiral Gabriel Perez, ”San Jose’nin enkazının bulunduğu bölgede iki geminin daha kalıntısına rastlamamız arkeolojik araştırmalar açısından çok önemli” dedi. San Jose’ye ait yeni görüntülerin de paylaşıldığını aktardı.

Altın para, külçe atınlar ve Çin yapımı yemek takımlarının bulunduğu San Jose şimdiye kadar denizde kaybolan en değerli eşyaları taşıdığı için ‘kutsal kase’ diye de adlandırılıyor.

Kime ait olduğu da dava konusu. İspanya, batırıldığında kendilerine ait olduğunu belirterek hak talep ediyor. Kolombiya enkaz kendi karasularında olduğu için kendisine ait olduğunu savunuyor.