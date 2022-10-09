170 bin çiçekten bir kilogram elde edilen safranda hasat zamanı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safranın hasadı başladı.

Fotoğraflar: AA

Ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor. Bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın çiçekleri toplanıyor.

Kilosu 100 bin lira

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran yetiştiren İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl 20 kilogram ürün hasat etmeyi hedeflediklerini belirterek, “Havalar çok güzel, serin ve yağmurlu gitti. Çiçeklenme başladı. 15-20 Kasım’a kadar çiçek almaya devam ederiz. Safranın kilogram fiyatı 100 bin lira” dedi.

Safranın ağırlığının 100 bin katını sarıya boyadığını ifade eden Yılmaz, 170 bin çiçekten ancak bir kilogram safran elde edebildiklerini ve geçen yıl çiftliklerinde 90 bin misafir ağırladıklarını anlattı: “Yurt içinden ve dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu yıl da turlardan çok arayan var. Biz de mutluyuz. Safranbolu, bundan çok güzel verim elde ediyor. Safran hasadı döneminde bölgede çok önemli bir turizm potansiyeli yakaladık. 21-22-23 Ekim’de Safran Festivali var. Sonbaharı turizm açısından çok dolu dolu geçiriyoruz.”