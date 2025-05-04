Diken

Yaramazlara biraz batar!

17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

Yağış beklenen iller:


  • Antalya
  • Mersin
  • Adana
  • Osmaniye
  • Kahramamaraş
  • Nevşehir
  • Tokat
  • Erzurum
  • Kars
  • Malatya
  • Van
  • Adıyaman
  • Gaziantep
  • Kilis
  • Siirt
  • Batman
  • Hakkari

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