17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Yağış beklenen iller:
- Antalya
- Mersin
- Adana
- Osmaniye
- Kahramamaraş
- Nevşehir
- Tokat
- Erzurum
- Kars
- Malatya
- Van
- Adıyaman
- Gaziantep
- Kilis
- Siirt
- Batman
- Hakkari
Yaramazlara biraz batar!
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece artacak.
İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol örgütlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.
MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in, babasının mezarını ziyaretinde bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.