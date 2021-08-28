16 yaşındaki oğluna birinci dozu yapan Erzincan sağlık müdürü: Haydi gençler aşıya

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 16 yaşındaki oğlu Gün Hirik’e Covid-19 aşısı yaparak gençleri aşı olmaya davet etti.

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AA’nın haberine göre Sağlık Bakanlığınca 16 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlanmasının ardından 16 yaşındaki Gün Hirik’e ilk doz aşısı, sağlık müdürü babası tarafından yapıldı. Ordu Caddesi’ndeki Saat Kulesi önünde kurulan çadırda aşı olan Gün Hirik gençlere aşı olma çağrısı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Hirik ise kentte aşılama oranının iyi olduğunu ancak gençlerin yeteri kadar istekli olmadığını belirterek, “Oğlum gençlere örnek olabilir, kendi isteği ile bana aşı olmak istediğini iletti, aşısını yaptım. Tüm gençlerimizi ilimizde ki muhtelif yerlerdeki randevusuz olarak uyguladığımız aşı alanlarına bekliyoruz” dedi.

Geleceğin teminatı gençlerin sağlığını korumak ve halk sağlığının eski normallere dönebilmesi adına aşının önemli olduğunu dile getiren Hirik, herkesi aşıya davet etti. Okulların açılmasını çok istediğini belirten Hirik, “Aşı olduğum için mutluyum. Aşı tanımlanan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Okulların açılması için de bunlar önemli” dedi.

Erzincan’a mavi yakışır

Hirik, Erzincan’da aşılanan kişi sayısıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de ki mavi renklerden biri de Erzincan olmaya çok yakın, Erzincan’a mavi yakışır. Gençlerimizin de biran önce kendi geleceklerini korumak adına bu süreç içerisinde aşı olması lazım. Oğlumun aşı olması gençlere örnek teşkil edecektir. Kafalarında soru işareti olan gençlerimiz bu soru işaretlerini bir an önce giderip aşı olmaları için bir adım atmaları gerekiyor. ‘Haydi gençler aşıya’ diyoruz, yüzde 75’e çok az bir süre kaldı.”

