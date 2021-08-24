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Yaramazlara biraz batar!

16 yaşındaki çocuk hastanede hamile olduğunu öğrendi: Babası tutuklandı

Diyarbakır’da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğun babasının cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine baba, öz kızını iki yıldır istismar ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır’da 16 yaşındaki R.Ş. rahatsızlanınca annesi ile birlikte Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne gitti. Muayene sonucunda R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi.


İntihar edeceğini söyledi

Bunun üzerine R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastanedeki polise bildirdi. Hastaneye gelen çocuk şube ekipleri, R.Ş. ve annesini ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Baba tutuklandı

R.Ş., emniyette de babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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