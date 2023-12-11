150 milyon yıllık ‘deniz canavarı’ bulundu

Britanya’nın Jurassic Sahili’ndeki kayalıklarda 150 milyon yıllık devasa bir ‘deniz canavarı’nın kafatası bulundu.

Fotoğraf: Tony Jolliffe – BBC

BBC‘nin haberine göre fosil ‘yaklaşık 150 milyon yıl önce okyanuslarda terör estiren vahşi deniz sürüngeni pliosaura ait.’

2 metre uzunluğundaki kafatası, şimdiye kadar bulunan en eksiksiz parçalardan biri.

Paleontolog Steve Etches fosil hakkında şöyle konuştu: “Bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en iyi fosillerden biri. Onu eşsiz kılan şey eksiksiz olması.”

Fotoğraf: Tony Jolliffe – BBC

Bulunan kafatası çoğu insanın boyundan daha uzun. Bu, yaratığın ne kadar iri olduğuna dair fikir veriyor.

Kafatasında 130 diş var ve her biri ‘tek bir ısırıkla avını öldürebilecek kadar uzun ve keskin.’

Deniz canavarının bilgisayar ortamında simülasyonu. Görsel: BBC Stüdyosu

10-12 metre uzunluğundaki bu pliosaur, hızlı hareket etmesini sağlayan dört uzvuyla okyanustaki en üst düzey yırtıcıydı.