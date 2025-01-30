15 milyon dolar değer biçilen van Gogh tablosu 50 dolara satın alınmış



Bugün 15 milyon dolar (yaklaşık 540 milyon lira) değer biçilen Vincent van Gogh tablosu altı yıl önce 50 dolara satın alınmış.

Fotoğraf: LMI Grup Uluslararası, A.Ş.

ArtNews.com’un haberine göre New York merkezli LMI Group, tabloyu 2019’da bir antika koleksiyoncusundan aldı. Ardından kimya, sanat ve patent hukuku gibi alanlardan yaklaşık 20 uzman eserin orijinalliğini doğrulamaya girişti.

Bir balıkçının pipo içişini tasvir eden yağlı boya portrenin van Gogh’un Yıldızlı Gece adlı şaheserini çizdiği yıl, yani 1889’a çizildiği, dahası tarz itibariyle ünlü ressamın fırçasının izlerini taşıdığına kanaat getirildi.

Tablonun orijinalliğinin tescili için Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nin onayı gerekiyor.