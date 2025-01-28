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Yaramazlara biraz batar!

12 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda öldürüldü: Yedi gözaltı

Uşak’ta hafif ticari araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak’ta Emrah Karahan idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı. Araçta 12 yaşındaki Emirhan Karahan vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.


Saldırı esnasında sürücü koltuğunda bulunan babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Karahan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturmada yedi şüpheli gözaltına alındı.

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