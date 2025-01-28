12 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda öldürüldü: Yedi gözaltı

Oyuncu Nur Sürer, yaşadığı Şişli’de 34 yaşındaki bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi: “İdam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların hayatları boyunca cezaevinde kalmaları gerekiyor. Çünkü kadın öldürmek çok kolaylaştı.”