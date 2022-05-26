113’üncü yaşını kutlayacak: Dünyanın en yaşlı erkeği uzun yaşamın sırrını verdi

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanının taze sahibi Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora cuma günü 113’üncü yaş gününü kutlayacak.

Fotoğraf: Reuters

Mora geçen hafta Guinness tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği ilan edilmişti.

27 Mayıs 1909’da 10 kardeşin dokuzuncusu olarak dünyaya gelen Mora çiftçilikle uğraştı. 1997’de kaybettiği 60 yıllık eşinden 11 çocuğu var. Mora’nın ailesi tahmin edilebileceği üzere geniş: 41 torunu, 18 torun çocuğu, 12 torun torunu var.

Hayatı boyunca televizyon ve internet gibi mühim icatlara tanık olan Mora 51 yaşındayken ilk kez kimlik fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf: Guinness

Yaşına rağmen sağlığı yerinde, hafızası kuvvetli. Çocukluğunu, evliliğini, çocuklarının ve torunlarının ismini hatırlıyor. Yaşa bağlı hafif yüksek tansiyon ve işitme kaybı dışında turp gibi! Herhangi bir ilaç kullanmıyor.

Uzun yaşama sırrını ise şöyle özetliyor: “Sıkı çalışmak, tatillerde dinlenmek, erken uyumak, her gün bir bardak aguardiente içmek (genelde Güney Amerika ülkelerinde tüketilen yüzde 29-60 oranında alkol içeren içkiler), Tanrı’yı sevmek.”