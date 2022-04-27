Dünyanın yeni en yaşlısı: Şarap sever Fransız rahibe

Dünyanın en yaşlı insanının ölümüyle birlikte bu unvanın yeni sahibi belli oldu: Şarap ve çikolata sever Fransız rahibe.

Fotoğraf: Guinness World Records

2019’da dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Japon Kane Tanaka 19 Nisan’da 119 yaşında hayatını kaybetmişti.

118 yaşındaki Rahibe Andre bu unvanın yeni sahibi. 11 Şubat 1904 doğumlu Andre aynı zamanda gelmiş geçmiş en yaşlı rahibe unvanının da sahibi

Hayatının çoğunu dini hizmetlere adayan Andre’nin rahibe olmadan önce 2’nci Dünya Savaşı ve sonrasında 28 senesini yetimler ve yaşlılarla ilgilenerek geçirdiği belirtildi.

Covid-19 atlatmış en yaşlı insan

Fransa’nın Toulon kenti yakınlarında yaşayan rahibe Andre’nin bir başka unvanı da en yaşlı Covid-19 atlatmış kişi olması. Guinness’in verdiği bilgiye göre 2021’de başında testi pozitif çıkan rahibe 117’nci yaşgünü öncesinde üç hafta içinde tamamen iyileşti.

Yeni unvanıyla ilgili karışık duygular hissettiğini anlatan rahibe “Cennette olsam daha iyi olur gibi geliyor ama Tanrı beni henüz istemiyor” dedi.

CNN’in haberine göre çikolata ve şarap seven rahibe hayatını sürdürdüğü bakım evinde her gün bir kadeh şarap içiyor.

18 cumhurbaşkanı, 10 Papa

Andre 118 yaşına bastığında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan el yazısıyla bir tebrik kartı aldı. Macron hayatı boyunca gördüğü 18’inci cumhurbaşkanı. Katolik kilisesi ise Rahibe Andre doğduğundan bu yana 10 kez Papa değiştirdi.