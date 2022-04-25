113 yıl önce görev başında ölen itfaiyecinin anısına yangının çıktığı yere tabela kondu

İskoçya’da, 113 yıl önce görev başında ölen itfaiyeci anıldı.

Fotoğraf: BBC

Wiliam Fraser 1909’da, bir depoda çıkan yangına müdahale ederken merdivenden düşerek öldü. 28 yaşında ve yeni doğmuş bir bebeği olan Fraser’ın kentte görev başında ölen son itfaiyeci olduğu düşünülüyor.

Kısa adı ‘FBU’ olan İtfaiye Teşkilatları Birliği, Fraser için bir tören düzenledi. Yangının çıktığı Adelphi Court’a, onun anısına kırmızı levha kondu.

Sosyal medya üzerinden Fraser’ın ailesine ulaşılmasını sağlayan itfaiyeci Ross Urquhart törende şunları söyledi: ”Bugün Aberdeen’de çalışan bir itfaiyeci olarak William’ın güzel ve hak ettiği biçimde anılmasını istedim. Bunu ona borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Kırmızı tabelalar bize meslektaşlarımızın fedakarlıklarını, ne kadar zor ve önemli bir iş yaptığımızı anımsatıyor.”

FBU tarafından görev başında ölen itfaiyecilerin anısına hazırlanan kırmızı tabela üzerinde şunlar yazıyor: ”2 Mart 1909’da, Adelphi Court Aberdeen’da görevini yaparken ölen Aberdeen Merkez İtfaiye İstasyonu’ndan William Fraser’ın cesareti ve fedakarlığının anısına.”

FBU’nun genel sekreteri Matt Wrack de, ”Wiliam Fraser bir asırdan uzun süre önce öldü. Ama onun fedakarlığını asla unutmayacağız. Artık buradan geçen herkes onun adını bilecek ve saygıyla anacak” ifadelerini kullandı.