‘112 Acil’de geçen yıl 104 milyonu aşkın çağrı yanıtlandı

Farklı acil yardım çağrıları için kullanılan yedi kuruma ait hatların tek numara altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezleri, geçen yıl 104 milyonun üzerinde çağrıyı yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı polis, jandarma, sağlık, orman, ambulans, sahil güvenlik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil çağrı hatlarının birleştirilmesinin ardından 81 ilde hizmet veren merkezleri, 2021’de 104 milyon 656 bin çağrıyı yanıtladığını açıkladı.

En fazla çağrının alındığı illerde ilk sırada 13 milyon 14 bin 395’le İstanbul yer alıyor. İstanbul’u Ankara, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa takip ediyor.

En az çağrının yanıtlandığı iller sırasıyla Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane ve Sinop.

Acil çağrı merkezleri 2021’de en fazla sağlıkla ilgili acil durumlar için arandı. Sağlıkla ilgili 18 milyon 641 bin 204, emniyetle ilgili 17 milyon 700 bin 747, jandarmayla ilgili 2 milyon 61 bin 218, itfaiyeyle ilgili 1 milyon 330 bin 107, ormanla ilgili 189 bin 415, sahil güvenlikle ilgili 43 bin 902, AFAD’la ilgili ise 36 bin 687 çağrı kabul edildi.

Merkezlerde ihbarlara ilk yanıt veren çağrı alıcıları 1 milyar 723 milyon 939 bin 41 saniye görüşme yaptı.

Çağrı karşılama sürelerinin hızlandığı ve acil çağrılara üç saniyede cevap verildiği vurgulanan açıklamaya göre ilgili kurumları temsilen bulunan ve ihbarları koordine eden çağrı yönlendiricilerinse 3 milyar saniyenin üzerinde görüşme yaptığı aktarıldı.