11 ile kar ve yağış uyarısı

11 ilde kar ve yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- Kayseri (kar ve karla karışık yağmur)
- Nevşehir (kar ve karla karışık yağmur)
- Kırşehir (kar ve karla karışık yağmur)
- Niğde (kar ve karla karışık yağmur)
- Aksaray (kar ve karla karışık yağmur)
- Karaman (kar ve karla karışık yağmur)
- Tokat (karla karışık yağmur)
- Ordu (aralıklı yağmur)
- Trabzon (yağmur)
- Artvin (kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı)
- Ardahan (kar)