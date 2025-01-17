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Yaramazlara biraz batar!

11 ile kar ve yağış uyarısı

11 ilde kar ve yağış bekleniyor.

Fotoğraf: Canva

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’de kar yağışı etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • Kayseri (kar ve karla karışık yağmur)
  • Nevşehir (kar ve karla karışık yağmur)
  • Kırşehir (kar ve karla karışık yağmur)
  • Niğde (kar ve karla karışık yağmur)
  • Aksaray (kar ve karla karışık yağmur)
  • Karaman (kar ve karla karışık yağmur)
  • Tokat (karla karışık yağmur)
  • Ordu (aralıklı yağmur)
  • Trabzon (yağmur)
  • Artvin (kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı)
  • Ardahan (kar)

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