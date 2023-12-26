10 günde borsada yarı yarıya değer kaybeden şirket, düşüşe gerekçe sunmadı

Son 10 günde yüzde 46,75 değer kaybeden Gübretaş, hisse senetlerindeki düşüşle ilgili “Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır” dedi.

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Borsadaki dalgalı seyir yaklaşık 2-3 aydır devam ediyor.

Gübretaş’ın hisseleri de 15 Aralık’tan beri yüzde 46,75 değer kaybetti. Hisseler şu an 191 lira 70 kuruştan seyrediyor. Ay başına göreyse düşüş yüzde 50’yi geçiyor.

Değer kaybıyla ilgili Gübretaş Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, hisse düşüşleriyle ilgili herhangi bir gerekçe sunmadı.

KAP’a yapılan açıklamada şunlar dendi: “Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul’da şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir.”