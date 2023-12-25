Borsa günü düşüşle tamamladı – 25 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybederek 7,264,87 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 292,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 3,72 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok gerileyense yüzde 8,17’yle turizm oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7,200 puanın destek, 7,600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.