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Yürürlüğe girdi: Eğitim kurumlarına abdesthane ve mescit zorunluluğu


 

‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Reuters

Yönetmeliğin ‘Genel Esaslar’ bölümünde yer alan 5’inci maddesinin ‘ç’ bendinde eğitim kurumlarına abdesthane ile kadın ve erkek için ayrı ayrı mescit zorunluluğu getirildi.

Söz konusu madde şöyle anlatıldı: “Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması.”

Müfredat tartışması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı müfredatta, öğrencilere yakın tarih ve darbe girişiminin anlatılmasına yer verilmiş, evrim konu başlığı çıkarılmış, Atatürk’ün hayatıyla ilgili konularda kısıtlamaya gidilmişti. 

Müfredatta ayrıca,  ‘2. Dünya Savaşı’ konu başlığında Türkiye’nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden 2’nci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ne ait başlık kaldırılmış, imam hatip ortaokullarındaki öğrencilere 7’inci sınıftan itibaren ‘cihat’ kavramının anlatılacağı ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, yeni müfredata ilişkin tanıtım toplantısında kaldırılan evrim teorisi hakkında “Bilim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. İlim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır…” demişti.

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