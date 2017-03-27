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Yurt dışında yaşayan seçmenler referandum için oy kullanmaya başladı

 

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16 Nisan’daki referandum için ilk oyları kullandı.

Fotoğraf: DHA

Seçmenler gümrük kapılarında ve Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında saat 08.00’den itibaren oy kullandı.

Pasaport ve kimliklerini göstererip oy kullanan seçmenler, yoğunluk oluşturdu.

Yüksek Seçim Kurulu, referandum için altı karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve yedi liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurdu.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin geliş ve gidiş katılarına altışar sandık konuldu.

Referandum için 16 Nisan saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek.

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