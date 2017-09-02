Yıkımdan sonra ilk kez: Narmanlı Han’ın yeni hali görüntülendi

Beyoğlu’nda birçok sanatçıya ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’nin önemli kültürel varlığı Narmanlı Han, restore edilerek içine dükkan ve lokanta yapılmasına onay veren koruma kurulu kararının ardından ilk kez görüntülendi.

Narmanlı Han, Erkul Kozmetik’in sahibi Mehmet Erkul ve Eteksan Tekstil’in sahibi Tekin Esen’e 57 milyon dolara satılmıştı.

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2015 yılında koruma kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi, kent mücadelesi veren sivil toplum örgütleri tarafından birçok kez protesto edilmiş, ancak 186 yıllık tarihi yapıda geçen yıl çalışmalar başlamış ve Narmanlı Han’ın içindeki bazı bölümler yıkılmış, avluda bulunan ağaçlar ise sökülmüştü.

Restorasyonun, hanın özgün kimliğine zarar vereceğini ve geri dönülemez tahribatlara yol açacağını dile getiren uzmanlar da projenin uygulanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Konunun kamuoyunda çok tartışılması üzerine açıklama yapan restorasyonun mimarı Sinan Genim, handa yedi dükkan, iki lokanta olacağını belirtmişti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’la Beyoğlu’nu gezen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök izlenimlerini paylaştı.

Hanın kapıları ilk kez Özkök için ‘açılırken’, Hürriyet yazarı gördüklerini şöyle anlattı: “İçeride bambaşka bir dünya oluşmuş. Güzel bir restorasyon uygulanmış. İç fasadın renkleri çok güzel olmuş. Pencere kepenkleri ise ‘Osmanlı yeşili’ adını verdikleri bence çok güzel neftiyle koyu arası bir yeşil olmuş. İçeride çok güzel restoran mekânları yaratılmış. Belli ki avlu büyük bir canlılık yaşayacak.”

Mimar Sinan Üniversitesi’nden Neslihan Pala’nın, avlu için hanın eski misafirleri Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın heykellerini yaptığı bilgisini veren Özkök, Tanpınar’ın heykelinin yanında iki de kedi olacağını belirtti.

Narmanlı Han

19. yüzyılın ilk yarısında kurulan Narmanlı Han, ilk önce Rus elçilik binası ve ticaret ofisi olarak kullanıldı. Bir yandan ticaret merkezi olarak işlev görürken, diğer yandan ünlü şair, heykeltıraş, ressam ve yazarlara ev sahipliği yaptı.

Yapı Kredi Koray 2001 yılında restore etmek amacıyla Narmanlı Han’ın yüzde 15’lik hissesini satın almıştı. Yapı Kredi Koray’ın restorasyon projesi 2002’de Anıtlar Kurulu’ndan onay almış; ama sivil toplum kuruluşlarının itirazı ve alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle başlayamamıştı.

Proje bir türlü gerçekleştirilemeyince Narmanlı Han’ın 12 varisi 2008 yılında Yapı Kredi Koray’a dava açarak hisselerini geri almak istedi. Ailenin “gayrimenkul hissesi karşılığında inşaat yapımı ve satış vaadi sözleşmesinin feshi” için açtığı davayı mirasçılar kazandı. Handa ikamet edenler arasında Bedri Rahmi, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Aliye Berger gibi isimler bulunuyordu.