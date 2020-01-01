Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: Bir ölü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 6653 Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı.
Reyimbayev ve arkadaşları, yeni yıl kutlaması için bir araya geldi. Ancak ilerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Reyimbayev, grup içinden biri tarafından bıçaklandı. Eve giden sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Reyimbayev’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Polis, evdeki 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.