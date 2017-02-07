4 bin 464 kişi daha memurluktan çıkarıldı: 2 bini aşkın öğretmen, 330 akademisyen

Yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 4 bin 464 memur ihraç edildi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 686 sayılı KHK’ya göre ihraçların dağılımı şöyle: Milli eğitim 2 bin 585 (ezici çoğunluğu öğretmen), jandarma 893, emniyet 417, TRT 80 (aralarında muhabirler de var), içişleri 49, dışişleri 48, kültür ve turizm bakanlığı 16, ekonomi bakanlığı 15, Yüksek Seçim Kurulu 10, Yargıtay 10, Avrupa Birliği bakanlığı üç, sahil güvenlik üç, TOKİ iki, vakıflar genel müdürlüğü iki, Sermaye Piyasası Kurulu bir.

Diken yazarı Murat Sevinç de listede

Yeni KHK’yla akademide özellikle ‘barış bildirisi’ne imza atan akademisyenlere yönelik kıyım da sürdürüldü. 330 akademik personel ihraç edildi. Aralarında Diken yazarı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Murat Sevinç de var.

100 bine yaklaştı

Son olarak 31 Ocak’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, darbe girişiminin ardından kamu çalışanı 125 bin 485 kişi hakkında işlem yapıldığını, 94 bin 867’sinin ihraç edildiğini söylemişti. Son KHK’yla rakam ihraç edilen kamu çalışanı sayısı 100 bine yaklaştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da 3 Şubat’ta 15 Temmuz’dan bu yana 4 bin 344 kurumun kapatıldığını, gayrimenkul tapularının da devlete tescil edildiğini açıklamıştı.

242 rütbe alındı

Son KHK’yla ayrıca ‘milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan’ 242 emniyet mensubunun rütbesi alındı.

AA’nın haberine göre bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek; özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

Aynı kararnameyle görevden uzaklaştırılan dokuz milli eğitim, dört sağlık bakanlığı. iki emniyet, birer içişleri ve kültür ve turizm bakanlığı personeli ise göreve iade edildi.