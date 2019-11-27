Yeni havalimanı maliyetleri artırınca Atlasglobal uçuşlarına ara verdi

Türkiye’nin özel havayolu şirketlerinden Atlasglobal önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul’daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu.

Fotoğraf: Atlasglobal

Atlasjet Havacılık dün akşam yaptığı açıklamada, nakit akışında ‘yapılandırmak ve iyileştirmeyi sağlamak’ için tüm uçuşları dün itibariyle durdurduğunu ve uçuşlara 21 Aralık’a kadar ara verdiğini bildirdi.

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Şirket açıklamasında 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’de yapılan saldırılar ve darbe girişimi dolayısıyla yolcu sayısı ve gelirlerinin azaldığını, 2017 yılında da zarar ettiğini belirtti. Ayrıca geçen yılın ikinci yarısındaki kur krizinin de yolcu sayısını azaltarak şirketi zor durumda bıraktığına dikkat çekildi.

Buna rağmen geçen yılın ikinci yarısında faaliyetlerinin tekrar kâr eder hale geldiğine dikkat çeken şirketin açıklamasında şöyle dendi: “Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.”

Türkiye ekonomisindeki daralma ve alım gücündeki düşüş tüm havayolu şirketlerinin iç hat yolcu sayısında sert daralmaya neden olurken, İstanbul’daki yeni havalimanının getirdiği ek maliyetler de havayolu şirketleri üzerinde baskı yaratıyor.

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İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı’na göre çok daha büyük ve pahalı olması, nisan ayında yeni havalimanına taşınan THY’nin de maliyetlerini yukarı taşımıştı.