‘Yazlık saray uğruna doğa katliamı’ haberi ‘Erdoğan’a hakaret’ten engellenmiş

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Muğla’daki Okluk Koyu’nda inşa edilen 300 kişilik devlet konukevi için 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini anlatan haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ olduğu gerekçesiyle erişime engellenmiş.

Beş koyun imara açıldığı Gökova Körfezi’nde, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan dört oda bir salon, 230 metrekarelik cumhurbaşkanlığı konutu yıkılmıştı. Bunun yerine 400 personelin çalışacağı büyüklükte bir konukevi yapılması kararlaştırılmış, 2017 bütçesinden ödenek ayrılmıştı. İnşaat başlamış, bölgeye iki yat yanaşma yeriyle, iki iskele ve plaj da yapılacağı açıklanmıştı.

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Cumhuriyet’ten Deniz Işık, 40 bine yakın sığla ve çam ağacının kesildiğini ve ‘doğa katliamı’nı protesto etmek isteyen Marmaris Kent Konseyi öncülüğündeki STK’lara jandarmanın izin vermediğini haberleştirmişti.

SİT derecesinin düşürülmesine karşı dava açtıklarını ifade eden Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol, “Derece düşürülmesine karşı açtığımız dava sürerken inşaat çalışmaları da devam ediyor. O bölgeden ağaç kesimi yapıldığına dair sürekli telefonlar geliyordu. Biz de 24 STK ile bölgede yaşananlara dikkat çekmek için basın açıklaması yapmaya karar verdik” demişti.

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110 kişinin bölgeye hareket etmek için otobüslere bindiği aktaran Yankol, polis tarafından karşılaştıkları engelleri de anlatmıştı.

Otobüslere binmeden yurttaşların görüntülü kaydı alınmış, Marmaris çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulan yurttaşlara GBT yapılmış, şoförlere dört bin liraya yakın para cezası kesilmişti.

Yine de basın açıklaması yapmaya kararlı olduklarını belirten Yankol, Okluk Koyu kavşağı Yeşilbelde bölgesinde ise jandarma ile karşılaştıklarını, damperli kamyon ile yolu kesen jandarmanın basın açıklaması yaptırmadığını aktarmıştı.

Diken dahil birçok gazetenin kullandığı habere erişim engeli getirilmişti.

İfade ve basın özgürlüğü üzerine çalışan hukukçu Yaman Akdeniz kararın ‘Erdoğan’a hakaret’ gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Cumhuriyet'in "Erdoğan'ın yazlık sarayı için 40 bin ağaç kesildi" haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellettiğini biliyor muydunuz @ozgurmumcu & @cumhuriyetgzt? SC Hakimleri her sene ortalama bu tip 15,000 karar veriyor. Kararlar ilgili basın organlarına tebliğ dahi edilmiyor. pic.twitter.com/uVcZG67wUP — Yaman Akdeniz (@cyberrights) May 15, 2018