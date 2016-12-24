‘Yazan yanar’: Son altı ayda sosyal medya paylaşımlarından 10 bin kişiye soruşturma

Darbe girişiminin ardından sosyal medya yorumlarına yönelik yaptırımlar artarken, son altı ayda bu mecrada suç işlediği gerekçesiyle 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri bakanlığının açıkladığı verilere göre işlem yapılanlardan 1656’sı tutuklandı. 1203 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 767 kişi de gözaltına alındıktan sonra salıverildi. 84 kişiyse hala gözaltında tutuluyor.

Bakanlığın verilerine göre kimlik tespiti yapılan 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

‘Terör propagandası’

İçişleri bakanlığı, son altı ay içinde yapılan işlemlerin ‘sosyal medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk etmek, terör örgütünü övmek, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, devlet büyüklerine hakaret etmek, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast etmek’ suçlarını kapsadığını bildirdi.

Bakanlık, suç ve suçlularla mücadele birimlerinin ‘teknik kabiliyetlerini’ artırdığını, Twitter, Facebook ve YouTube gibi birçok kuruluşla işbirliğini üst seviyeye taşıdıklarını da duyurdu.