Yalova’da belediye başkan yardımcısına tutuklama

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, belediyedeki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.

Halit Güleç. (Fotoğraf: DHA)

Yalova Belediyesi yetkilileri, muhasebe kayıtlarını incelemelerinin ardından, muhasebe çalışan Reşat Elgin hakkında şikayette bulunmuştu. Bulgaristan’daki bir paravan şirkete para aktarmakla suçlanan Elgin, 8 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

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Elgin, polisteki ifadesinde, Halit Güleç’in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmadığını, Güleç’in el yazısıyla hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bildirdiğini ifade etti.

Muhasebeci, şunları anlattı: “Bana firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi’ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç’in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç’in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi.”

Başkan yardımcısına tutuklama

Soruşturma kapsamında 10 Şubat’da Güleç, şoförü B.E., sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirket sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, geçen günlerde tutuklandı.

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Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve Elgin de dün tutuklandı. Muhasebe çalışanı S.Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Güleç nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güleç’in şoförü B.E. ve sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.