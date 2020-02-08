Yalova Belediyesi’ni dolandırmakla suçlanan muhasebeci gözaltında

Yalova Belediyesi’nin suç duyurusunda bulunduğu muhasebeci R.E. gözaltına alındı. R.E.’nin bir villa aldığı, bir de taksisinin bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Belediye, muhasebe biriminde çalışan R.E. hakkında dün savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. R.E.’nin belediye kasasından, Bulgaristan’daki bir paravan şirkete para aktardığı öne sürülmüştü.

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Polisin araştırması kapsamında R.E.’nin gidebileceği yerler incelendi. Adamın, Denizli’de bir otele rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Kentte iki otelde kaldığı belirlenen R.E., gözaltına alınarak Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘Milyonluk villası var’

DHA’nın haberine göre, R.E. hakkındaki incelemede, adamın sekiz-dokuz ay önce Yalova merkezde 1 milyon liralık villa aldığı belirlendi. Evin, banka kredisi kullanılarak alındığı öne sürüldü. R.E.’nin kiraya verdiği bir taksisinin de olduğu saptandı.

Kurumlardan denetçi istendi

Belediyenin yazılı açıklamasında, Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanı R.E.’nin muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptığı belirtilerek, R.E.’nin 20 yıldan uzun süredir belediyede çalıştığı dile getirildi.

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Açıklamada, Yalova Defterdarlığı’ndan denetmen, İçişleri Bakanlığı’ndan mülkiye müfettişi, Sayıştay’dan da denetçi talep edildiğini belirtilerek ‘münferit olayın ardından, belediyeyi ve başkanlık makamının hedef gösteren mesnetsiz haber ve yorumlar için adli işlemlerin yapılacağı’ kaydedildi.

Öte yandan Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş açığa alındı.