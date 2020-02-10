Yalova belediyesindeki ‘zimmete para geçirme’ soruşturmasında dört gözaltı daha

Yalova belediyesinde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.’nin Denizli’de yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G. dahil dört kişi daha gözaltına alındı.

Muhasebeci R.E. Denizli’de yakalanmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, R.E.’nin paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Denizli’de bir otele yerleşme hazırlığındaki R.E. yakalanıp gözaltına alındı. R.E., Denizli’den Yalova’ya getirildi.

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Başkan yardımcısı gözaltında

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelenirken, R.E.’yle bağlantılı olduğu öne sürülen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G., şoförü B.E., sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirket sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova belediyesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.