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Yaramazlara biraz batar!

Ve başladı: İki şirkette ‘ücretsiz izin’ kararı

Kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasının ardından ilk ‘ücretsiz izin’ kararları havacılık sektöründen geldi. Onur Air ve Türk Hava Yolları’nın ikram şirketi Do&Co tüm personelini ücretsiz izne çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Pandemi sürecinde kapanmalar nedeniyle istihdam kaybını önlemek amacıyla hükümet tarafından uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği, işverenlerden gelen uzatma çağrısına karşın 31 Mart günü sonlandırılmıştı.

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Ödenekten tepe noktasında 3 milyondan fazla kişi yararlanmıştı. Son dönemde de yararlananların sayısı 1.3 milyon civarındaydı.

Uygulamanın sonlanması ve işten çıkarma yasağının da sürmesi nedeniyle yüz binlerce çalışanın işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılması bekleniyor.

Bu yönde ilk adımlar da gelmeye başladı.

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turizmgazetesi.com’un haberine göre Onur Air tüm personelini ücretsiz izne çıkardı.

Onur Air’ın Genel Müdür Teoman Tosun imzasıyla personele gönderdiği yazıda şirketin ekonomik olarak sarsıldığı belirtildi. 15 Nisan’da yeni bir durum değerlendirmesi yapılacağı ve gelişmelerin çalışanlarla paylaşılacağı duyuruldu.

Personelin ücretsiz izin ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli desteğin verileceği ifade edildi.

Airporthaber.com’un haberine göre de Do&Co çalışanlarına ücretsiz izne çıkarıldığı tebliğ edildi.

Belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılan Do&Co çalışanlarının günlük 44 lira 15 kuruş alacağı belirtildi.

‘Kısa çalışma’da son gün: Yüz binlerce çalışan ücretsiz izne gönderilebilir

Uzmanı yazdı: Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili merak edilenler

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