Varlık Fonu’ndan ilk mezat: Önce Milli Piyango sonra TJK bahisleri satılacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Müdürü Zafer Sönmez fonun ilk işlemlerinin Milli Piyango’nun lisans haklarını 47 yıllığına devretmek olduğunu, ardından da sıranın Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesindeki at yarışı bahislerine geleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sönmez, Milliyet’ten Şükrü Andaç’a TVF’nın yapısı ve gelecek planlarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

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2016’nın sonunda TBMM’de çıkarılan yasayla kurulan TVF Yönetim A.Ş., 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlığıyla devletin en önemli ekonomik aygıtı konumunda. Çok sayıda devlet kuruluşu bu fonun bünyesine alındı. Fon Sayıştay denetiminden de muaf.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TVF’nin başkanlığına kendini, başkan vekilliğineyse Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ’ı getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemelerle fonun borçlanma limitleri yükselttilmişti.

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‘Agresif büyüme’ hedefi

Fonun ‘agresif bir büyüme hedefi’ olduğunu belirten TVF Müdürü Sönmez, fon bünyesindeki şirketlerin stratejileri ve yönetiminde de etkili olacaklarını söyledi.

Son olarak, TVF 24 Nisan günü Türk Eximbank ile 150 milyon avro tutarında sermaye benzeri kredi teminine ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

İddaa modeline göre satılacak

Sönmez, Milli Piyango’nun lisans haklarının devrinde ‘İddaa modeli’nin uygulanacağını söyledi.

İddaa markasıyla tanınan spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarının işletilmesi ihalesini hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören grubu iştiraki Şans Girişim, Turkcell iştiraki mevcut işletmeci Inteltek’ten daha düşük teklif vererek almıştı. İhalenin kanuna aykırı şekilde sonuçlandırıldığına yönelik itirazlar yapılmıştı.

‘Yabancıdan büyük ilgi var’

TVF’nin yüzde 100 sahip olduğu Milli Piyango’nun ‘bir olan değerini 10 katına çıkaracaklarını’ aktaran Sönmez “Yerli yabancı büyük oyuncularla konuşuyoruz. Müthiş ilgi var” dedi.

Buna göre, ihaleyi almak almak isteyen firma bir gelir taahhüdünde bulunacak, TVF gelirden pay alacak. TVF müdürü bunu ‘gelir paylaşımı modeli’ olarak tanımladı.

Sözmez yabancı yatırımcılara konuyu anlattıklarını belirterek, “Haziranda teklif alacağız, haziran sonu temmuz başında bu işi kime vereceğimizi tespit ederiz. Devri yıl sonu itibariyle yaparız” dedi.

Müdür, Milli Piyango’dan sonra sıranın TJK’nin yürüttüğü bahis oyunlarına geleceğini aktardı.

Rusya’yla 900 milyon avroluk ortak fon

TVF’nin Rusya ile 900 milyon avroluk bir ‘ortak yatırım platformu’ oluşturdukları bilgisini de veren Sönmez, şöyle konuştu: “Yatırım yapılacak şirketleri konuşmak için erken ancak sağlık, teknoloji altyapı, tüketici ürünleri alanında yatırım yapacağız. 10 yıl içinde de çıkış yapacağız. O şirketlerde nihai ortak olmayacağız, büyümelerini sağlayacağız.”

Yakın zamanda ‘büyük bir grupla’ Türkiye’de cari açığı azaltıcı büyük bir yatırıma imza atmayı planladıklarını bildiren Sönmez, ‘büyük bir yabancı yatırımın’ azınlık ortağı olacakları proje hakkında şunları söylüyor: “Türkiye’ye gelen yabancıların opsiyonlarını artırıyoruz. Biz size yüzde 15-20 ortak oluruz. Çıkış planı yapalım biz de devletle ilgili sorunlara çözüm olalım. Türkiye bu yabancı direkt yatırım konusundaki masaya koymadığı çözümlerden birini koyuyoruz. Cari açığı azaltıcı çok büyük projenin azınlık ortağı olmak için nihai görüşmelerimiz var. Türkiye’de yapılacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık hissedarı olacağız. Bu daha başlangıç. Bunun gibi bir sürü şeyi seri şekilde yapacağız.”

‘Yüzde 20-25’e kadar borçlanabiliriz’

Sönmez, 30 milyar dolarlık net değeri olan fonun 1 milyar avro borçlandığını belirtirken, yüzde 20-25’e kadar borçlanabileceklerini söyledi.

25 Nisan’da Ticari Sicil Gazetesi’nde yayınlanan TVF yönetim kurulu kararına göre fonun borçlanma limitleri yüzde 100’e çıkarılmıştı.

‘Stratejik plan hazır’

Fonun 2019’un dördüncü çeyreğinde ‘bono programı’na çıkacağını belirten Sönmez 2028’e kadar uygulanacak olan stratejik planın da onaylandığını bildirdi.

Uzun süredir hazırlanması beklenen, ve daha önce bir kez iptal edilen stratejik plan henüz kamuoyuna açıklanmış değil.