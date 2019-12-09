Üretici peşin peşin anlattı: Patates depoda, kışın satılacak, stokçuluk yapmıyoruz

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada hasadı biten patatesin depolara kaldırıldığını, kış gelince satılacağını, stokçuluk yapılmadığını ifade etti.

Fotoğraflar: DHA

Geçen yıl patates ve soğan fiyatlarının normalin üzerinde artış göstermesi sonrası birçok kentte gıda depolarına baskın yapılmış, stokçulukla suçlanan bazı üreticiler ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı.

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Geçen seneki durumun bir daha yaşanmamasını isteyen üretici, bu kez gazetecileri çağırarak patates depolarını gösterdi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kilosunun 90 kuruşa mal edildiği patatesin 60-70 kuruşa alıcı bulamadığını ifade etti.

Kenar, üreticinin depoya kaldırması gereken patates oranının yüzde 50’yken yüzde 70’e yükseldiğini ifade ederek “Hasadın tamamlanmasıyla patateslerimiz depolara konuldu. Kış boyunca vatandaşlarımıza depodan satacağız, tezgahlara koyacağız” diye konuştu.

Ülkedeki patates üretiminin yaklaşık yüzde 20’si Niğde’de yapılıyor.

Başkan, ürünlerin depolara geçmişte de aynı şekilde konduğunu belirterek patatesi depoya koymazlarsa yeni ürününlerin çıkmayacağını, yedi ay depodan satış yapmak zorunda olduklarını aktardı.

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Kenar, şöyle devam etti: “Bizim patatesi depolara koyma amacımız, stok yapmak değil; kış boyunca bu patatesi halka sunmak, tezgahlara taşımaktır. Sanki fiyat artışı bekliyormuşuz gibi değil hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz.”

Çiftçi Muhammer Aydoğan, patatesin tarlada 60, depoda da 80 kuruşa satıldığını belirterek 40 kuruş depolama maliyeti olduğunu ifade etti. Aydoğan, patatesin satış fiyatını ise 1 lira 25 kuruş olarak hesapladı.