‘Üreme rekoru’na gelen flamingolara ‘yollar kapalı’: Gediz Deltası’na otoyol projesi

‘Üreme rekoru’ kırması beklenen 20 bin flamingonun geldiği Gediz Deltası’na otoyol projesi yapılacak.

Hürriyet’ten Yücel Sönmez’in haberine göre, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında 2008 yılında imzalanan İzmir Kuş Cenneti protokolü dört ay önce sona erdi ve bakanlık protokolü yenilemedi.

Protokol kapsamında geliştirilen ‘flamingo adası’ projesinde akademisyenler, sivil toplum örgütleri, devlet yetkililerinin ve gönüllerin yer aldığı çalışmadaki ‘flamingo yuvaları’ sayesinde alana gelen flamingo sayısı da yıldan yıla artış gösterdi.

Yuvalara bu yıl yaklaşık 20 bin flamingo üremek için geldi. Altı yıl önce alanı terk eden kuşların bu yıl üreme rekoru kırması bekleniyor.

Ancak protokolün iptalinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni alandaki sorumluluklarını yerine getirmemekle ve yatırım yapmamakla, belediye ise bakanlığı keyfi davranmakla suçluyor.

‘Ağır ithamlar devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor’

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZKUŞ Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Kuş Cenneti için bugüne kadar yaptıkları harcamanın 26 milyon lira olduğunu belirterek “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kuş Cenneti’nde yapılan bunca işi görmezden gelip üstüne ‘Hiçbir şey yapmadınız’ gibi ağır ithamlarda bulunmak, devlet ciddiyetiyle bağdaşan bir tavır değildir” dedi.

Alanın korunması için tüm olanakları seferber ettiklerini anlatan Kocaoğlu, yatırıma karşı çıkmadıklarını ancak alanın korunmasını arzu ettiklerini söyledi: “Biz körfezdeki projemiz için dört buçuk yılda ÇED raporu alırken, Bakanlık köprü ve tüm geçit için altı ayda ÇED onayı aldı. Projeye karşı değilim ancak bu boyutta bir projeye altı ayda çıkan ÇED raporu yeterince irdelenmeden ve incelenmeden yapılmış demektir.”

2023’te açılacak

İzmir Körfez Geçişi projesi kapsamında toplam 12.6 kilometre otoyol ve 16.4 kilometre raylı sistem bulunacak.

Otoyol güzergahının deniz kesiminde, 4.2 km uzunluğunda körfez köprüsü, 1.9 km uzunluğunda batırma tüp tünel ve bu iki yapıyı birbirine bağlayan yaklaşık 880 metre uzunluğunda yapay ada yer alacak. 2017 yılında başlaması planlanan İzmir Geçişi Köprüsü’nün 2023 yılında işletmeye açılması hedefleniyor.