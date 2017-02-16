Şeffaflık Derneği referandum sürecini ‘takipte’: ‘Hayır’a 80’in üzerinde gözaltı

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, ‘Anayasa Değişikliği Referandumu Kampanya İzleme Çalışması’na göre son bir ayda ‘Hayır’ kampanyası yürüten 80’in üzerinde kişi gözaltına alındı.

Dernek anayasa değişikliği sürecindeki hak ihlallerini, hukuka ve demokratik teamüllere aykırılıkları izlediğini ve bulgularını referanduma kadar aylık raporlar halinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Dernek bu kapsamda 25 Aralık 2016 ile 31 Ocak 2017 tarihleri arasında ‘Hayır’ kampanyası yürüten 80’in üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltı gerekçelerinin başında ise anayasa değişikliğine karşı bildiri dağıtmak yer alıyor.

‘Katılımcılık, şeffaflık ve bilgilendirme eksik’

Derneğin ‘Anayasa Değişikliğinde Meclis Süreci’ başlıklı diğer raporunda ise anayasa değişiklik paketinin komisyonda görüşülmesi süresince siyasal katılımcılığın eksik olduğu vurgulandı: “Dört partinin bir buçuk yıl üzerinde çalıştığı ve Meclis’teki tüm partilerin uzlaşmasıyla 2011’de belirlenmiş 60 maddelik anayasa tasarısı göz ardı edilerek, sadece AKP ve MHP tarafından hazırlanmış anayasa tasarısı 316 milletvekilinin imzasıyla 10 Aralık 2016’da Meclis’e sunuldu. AKP milletvekillerinin anayasa teklif metnini görmeden boş kağıda imza attıkları iddia edildi. Tutuklu HDP milletvekillerinin gözaltına alınması dolayısıyla HDP meclis çalışmalarını sayısal olarak eksik yürütmek zorunda kaldı. Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz almasına izin verilmedi. Teamüllerin aksine partiler komisyonda eşit sayıda temsil edilmedi.”

Raporda önceki anayasa komisyonları birçok sivil toplum kuruluşunun görüşünü almışken son komisyonda toplumsal katılımcılığın eksik kaldığı da ifade edildi.

Komisyon görüşmelerinin Meclis TV’den kesintisiz olarak canlı yayınlanmaması nedeniyle şeffaflığın, görüşmelere basının alınmaması ve bu süreçte basın özgürlüğü alanındaki diğer kısıtlamalar nedeniyle bilgilendirmenin de eksik gerçekleştiği belirtildi.