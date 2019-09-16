Uluslararası Hrant Dink Ödülü Agnes Kharshiing ve Nebahat Akkoç’a

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, bu yıl Nebahat Akkoç ve Agnes Kharshiing’e verildi.

Fotoğraf: Twitter/@HrantDinkVakfi

İstanbul’daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda dün düzenlenen törenin sunuculuğunu Ece Dizdar üstlendi.

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Törende Maral Ataman, Hrant Çizmeciyan’ın öğrencileri ve Büyük Ev Ablukada sahne aldı.

Ödülün 11’inci sahibi, Türkiye’den Nebahat Akkoç oldu. Akkoç, kadının insan hakları ile ‘eril şiddet’e karşı çalışmalarıyla biliniyor.

Bir diğer ödül de Agnes Kharshiing’e verildi. Kharshiing, Hindistan’da yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların hakları ve çevre hakları için mücadele ediyor.

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2019’un ‘Işıklar’ı

Hrant Dink Vakfı’nın verdiği ödül kapsamında, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de attıkları önemli adımlarla geleceğe dair umudu artıran kişiler de ‘Işıklar’ olarak adlandırılarak onore ediliyor.

‘Işıklar’ olarak adlandırılanlar şöyle:

*Sudan’da Ömer El Beşir diktatörlüğünün sonlanması için protestolara katılan öğrenci ‘Beyazlı Kadın’ Alaa Salah ve kadınlar.

*İngiltere’de, sivil itaatsizlik eylemleriyle iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekolojik çöküş riskine dikkat çeken ‘Yok Oluş İsyanı’.

*İstanbul Havalimanı’nın inşaatı süresince iş cinayetleri, çalışma koşullarının ağırlığı, maaşların ödenmemesi gibi sorunlar nedeniyle eylem yapan işçiler.

*Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde savaş nedeniyle ailelerini kaybetmiş ya da istismara uğramış çocukları ve gençleri sanatla buluşturan Espace Masolo merkezi.

*Hollanda’da kaçak olarak yaşayan Ermenistanlı Tamrazyan ailesinin sığındığı kilisede 800 saat aralıksız ayin yapan pastörler ve gönüllüler.

*Tekirdağ’da Pınarça köyü yakınlarındaki meşe ormanına kömürlü termik santral yapılmasına itiraz eden kadınlar.

*Cezayir’deki ‘Gülümseme Devrimi’ ile siyasi değişim taleplerini barışçıl, kapsayıcı ve mizahi bir şekilde dile getiren vatandaşlar.

*Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika sınırındaki duvara pembe tahterevalli inşa ederek, duvara oyunla direnen Ronald Rael ve Virginia San Fratello.

*Türkiye’de köy okullarındaki eğitimin niteliğini arttıracak çalışmaların yanı sıra öğretmenler arasında bir dayanışma platformu oluşturan Köy Okulları Değişim Ağı.

*Hindistan’da, Sabarimala tapınağına âdet gördüğü için ‘kirli’ addedilip kabul edilmemeleri üzerine 620 km’lik insan zinciri oluşturarak yasağa karşı çıkan kadınlar.

*Akdeniz’den botlarla Avrupa’ya geçmeye çalışan mültecilerin kurtarılması için çalışan Sea Watch kuruluşunun kaptanı Carola Rackete.

*Diyarbakır’da şehrin yıkılan mahallelerinde düzenledikleri atölyelerle zorunlu göç, kayıplar ve yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerini kırmaya çalışan Rengarenk Umutlar Derneği.

*İsveç’te, iklim için okul boykotunu başlatan Greta Thunberg ve küresel eyleme katılan tüm çocuklar.

*Suriye’de, savaşın yıkıma uğrattığı Halep’teki sokak kedilerinin bakımını üstlenen Mohammad Alaa Aljaleel.

*İskoçya’da, “Eşit ücret, verilecek bir hediye değildir” sloganıyla, iki gün boyunca iş yavaşlatan ve taleplerinin yerine getirilmesini sağlayan kadınlar.

*Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağını besleyen havzanın bulunduğu Kaz Dağları’nda altın madeni kurulmasına karşı başlayan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’.