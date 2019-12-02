Uludağ’da zirve tırmanışı yapan iki dağcı kayboldu

Bursa’da bulunan Uludağ’da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan iki dağcı kayboldu. Kar yağışıyla soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dağcıları arıyor.

Fotoğraf: DHA

Dün sabah saatlerinde İstanbul’dan Uludağ’a giden Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti.

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Daha sonra zirve tırmanışına geçen iki dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti.

Aileleri dağcılara ulaşamayınca gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi üç derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

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Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi.

Arama çalışmaları aralıksız sürerken jandarma helikopteri de ekiplere havadan destek veriyor.