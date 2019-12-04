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Yaramazlara biraz batar!

Uludağ’da kaybolan iki dağcı üç gündür aranıyor

Bursa’daki Uludağ’a 1 Aralık’ta tırmanan iki dağcı, üç gündür aranıyor.

Efe Sarp (solda) ve Mert Alpaslan. (Fotoğraflar: DHA)

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önünde araçlarını park ederek tırmanışa geçen 37 yaşındaki Efe Sarp ve 31 yaşındaki Mert Alpaslan Uludağ’da kayboldu.

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Dağcıların kaybolduğunun anlaşılması üzerinde Jandarma, AFAD, İHH ve AKUT ekiplerinin de bulunduğu 178 kişi, arama çalışmalarına katıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkiledi. Aramalar, Uludağ’ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Eksi 10 derece, 1 metre kar…

Çalışmalarda keşif uçakları ve Jandarma’ya dair helikopterler de kullanılıyor. Hava koşulları nedeniyle havadan çalışmalara ara verilirken, karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

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