Uludağ’da kaybolan iki dağcı üç gündür aranıyor

Bursa’daki Uludağ’a 1 Aralık’ta tırmanan iki dağcı, üç gündür aranıyor.
Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önünde araçlarını park ederek tırmanışa geçen 37 yaşındaki Efe Sarp ve 31 yaşındaki Mert Alpaslan Uludağ’da kayboldu.
Dağcıların kaybolduğunun anlaşılması üzerinde Jandarma, AFAD, İHH ve AKUT ekiplerinin de bulunduğu 178 kişi, arama çalışmalarına katıldı.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını olumsuz etkiledi. Aramalar, Uludağ’ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.
Eksi 10 derece, 1 metre kar…
Çalışmalarda keşif uçakları ve Jandarma’ya dair helikopterler de kullanılıyor. Hava koşulları nedeniyle havadan çalışmalara ara verilirken, karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.