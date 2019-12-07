Uludağ’da kaybolan dağcılar kuyu ve mağaralarda arandı

Bursa’da tırmandıkları Uludağ’da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları altıncı gününe girdi. Ekipler, mağara ve kuyulara bakıyor.

Fotoğraflar: DHA

Dağcılar 37 yaşındaki Efe Sarp ve 31 yaşındaki Mert Alpaslan, 1 Aralık’ta tırmandıkları Uludağ’da kaybolmuştu. Jandarma, AKUT ve AFAD’dan da görevlilerin bulunduğu 260 kişilik ekiple arama çalışması başlatılmıştı.

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Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp.

Çalışmaların altıncı gününde bölgede kar 1 metreyi geçerken, Jandarma’nın insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ’ın üzerinde uçuyor.

Ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle Wolfram olarak bilinen bölgeye indi.

Kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyular arandı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaları sürüyor.