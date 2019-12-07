Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uludağ’da kaybolan dağcılar kuyu ve mağaralarda arandı

Bursa’da tırmandıkları Uludağ’da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları altıncı gününe girdi. Ekipler, mağara ve kuyulara bakıyor.

Fotoğraflar: DHA

Dağcılar 37 yaşındaki Efe Sarp ve 31 yaşındaki Mert Alpaslan, 1 Aralık’ta tırmandıkları Uludağ’da kaybolmuştu. Jandarma, AKUT ve AFAD’dan da görevlilerin bulunduğu 260 kişilik ekiple arama çalışması başlatılmıştı.

Reklam

Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp.

Çalışmaların altıncı gününde bölgede kar 1 metreyi geçerken, Jandarma’nın insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri Uludağ’ın üzerinde uçuyor.

Ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle Wolfram olarak bilinen bölgeye indi.

Kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyular arandı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Reklam

Uludağ’da kaybolan iki dağcı üç gündür aranıyor

Uludağ’da kaybolan dağcılara ulaşılamadı; araçlarında rotalarına ait iz de yok

Uludağ’da zirve tırmanışı yapan iki dağcı kayboldu

SON HABERLER

İKSV’nin misafir sanatçı programı ‘Be Mobile-Create Together!’ başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), üç kültür kurumunu daha yanına alarak uzun süredir müzeler ve dernekler tarafından yürütülen ‘artist residency’ kapsamında büyük bir projeyi hayata geçirdi: ‘Be Mobile-Create Together!’ Türkçe meali; Avrupa ile Türkiye arasındaki bir sanatçı değişim programı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...