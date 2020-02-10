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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Marmaray açıklaması: Zammı İBB yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır” dendi. 

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul’da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray’da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği UKOME’nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.”

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Son olarak, İBB toplu ulaşıma zam yapıldığını açıklamıştı. Tam elektronik bilete 90 kuruş (yüzde 35) zam yapılarak, 2.60 lira olan ulaşım ücreti 3.50 liraya çıkarken, Mavi Kart 205 liradan 275 liraya yükselmişti.

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