Ulaştırma bakanı: Pilot, uçağı kontrol etmede aciz kalmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

5 Şubat’ta, Pegasus Havayolları’na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış ve üç parçaya bölünmüştü. Üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

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AKP’nin grup toplantısı için gittiği TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turhan, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını, o gün pisti pas geçen pilotların ifadesine başvurulduğunu aktardı.

Turhan şunları söyledi: “Kara kutuyu Almanya’ya gönderdik. Bugüne kadar sahadan alınan, olay yerinden alınan her türlü belgeler toplandı, inceleniyor. Kara kutunun içindeki bilgiler alındıktan sonra, kazanın oluş nedeniyle ilgili gerçek nedenlerin daha açık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.”

Bakan, kazanın pilotaj hatasından mı pistle ilgili bir sorundan mı kaynaklandığı soruya şu yanıtı verdi: “Şu ana kadar ‘Hata nerede’ diye araştırma, inceleme devam ederken, bir ön karar vermek doğru değil. Ama tabii ki uçağı kullanan pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır, hadise bu. Bundan başka bir şey değil ama kara kutunun içindeki bilgilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanmış olacak diye düşünüyoruz.”

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Turhan, kazadan 24 saat önce, “İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor” demişti.