Tutuklu müzisyen Ezhel: Baskılar arttıkça rap müzik daha da politize olacak

TUNCA ÖĞRETEN

[email protected]/ @tuncaogreten

“Varoşta yaşam zor, pespaye ortam/Ve de gençler hapisteler çünkü tek çare torba/Aşk değil zehirdir ‘bonzai’, ‘eroin’ ve ‘ex’/Çıkartır hastanelerden kadavra/Her gün ‘ex’ten öğle sela var”

Reklam

Bu sözler, ‘Ezhel’ adıyla bilinen ve geçen hafta ‘uyuşturucuya ve uyuşturucu kullamına özendirme’ iddiasıyla tutuklanan rapçi Sercan İpekçioğlu’nun ‘Yarınımız Yok’ adlı şarkısından.

23 Mayıs günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle ifade vermesi için davet edildi Ezhel. Ancak bu davete icabet etmesi tutuklama kararıyla neticelendi.

Reklam

Ezhel’in avukatı Fuat Ekin, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan müvekkilinin, hatalarla dolu bir tutuklama kararı neticesinde cezaevine konduğunu şu sözlerle anlattı: “Sercan İpekçioğlu’nun (Ezhel) sorgusu, Murat K. olarak yapılmış ve gerekçesine de ‘Murat K.’nin üzerine atılı kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturmada tutanaklar ve tüm dosya kapsamına göre şüpheli aleyhinde kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller ve Instagram sayfasında hint keneviri resmiyle çekilen resim çıktısı bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmiştir’ yazılmış. Tutuklama müzekkeresi de yine aynı şekilde düzenlenmiştir.”

Tutuklanma gerekçesi: Kasten öldürme

Evet, bir haftadır Maltepe Cezaevi’nde bir koğuşta yatmakta olan müzisyenin tutuklanma gerekçesi, ‘kasten öldürme’ suçu… Ve resmi tutanaklara göreyse isim hanesinde Murat K. adlı bir şahsın ismi yazmakta.

YouTube’daki klipleri 10 milyonun üzerinde izlenme oranına ulaşan, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan rapçi Ezhel, avukatı Fuat Ekin aracılığıyla Diken’in sorularına yanıt verdi.

Neden cezaevinde olduğunu şöyle anlattı Ezhel: “Doğrusunu söylemek gerekirse sebebini ben de bilmiyorum. Belki de bir ferdi olduğum kültürün temsilcilerine benden başlayarak gözdağı vermek istiyorlardır.”

Ezhel bu satırları avukatına yazdırdığı sırada henüz iki rapçi Khontkar ve Young Bego narkotik polisi tarafından gözaltına alınmamıştı.

Ve biz bir gün sonra haber sitelerinde şu satırları okuduk: “Rapçi Ezhel’den sonra Khontkar sahne adıyla tanınan Onur Dinç ve Young Bego da ‘uyuşturucuya özendirdiği’ gerekçesiyle narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.”

‘Yarınımız Yok’ adlı şarkısında uyuşturucuyu zehir olarak tanımlayan Ezhel, tutuklanma gerekçesine dairse şu yorumu yaptı: “Özendirmek diyorlar… En yakın arkadaşlarından birini uyuşturucu yüzünden kaybetmiş biriyim ben!”

“Yazanımız yok çünkü gazeteler yalan

yazanlarsa hapiste bilmem kaç gece yatar.

Benim istediğim tek şey adalet

ama uzak bize

anlamadığım dilde yazılan kanunlar

tuzak gibi”

‘Onlar suçumu değil, ben suçsuzluğumu ispat etmeye çalışıyorum’

“Şarkı sözlerinde adaletsizlikten yakınıyordun… Şu an cezaevinde olmak nasıl bir his” diye sorduğumuz Ezhel, “İçeride olmak sinir bozucu” dedi ve şöyle devam etti: “Adaletsizliğe şimdi ben de tanık oldum. Böylece adalet sistemimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyorum. Onlar benim suçlu olduğumu değil, ben onlara suçsuz olduğumu ispat etmeye çalışıyorum.”

Şarkılarında politik, sistemi eleştiren ve isyankar bir dil kullanan Ezhel, iktidarı ya da iktidar destekçilerini rahatsız etmiş olabilir miydi?.. Ezhel şunları söyledi: “Ben kimseyi direkt hedef almadım. Ancak şarkılarımda düzenin yanlışlarından bahsediyorum… Üstüne alınan birileri bu süreci başlatmış olabilir elbet.”

Bir haftadır cezaevinde kalmakta olduğu koğuşu “Enteresan hikayeleri olan birçok insan tanıdım” diye tarif eden Ezhel, içinde bulunduğu ortamdan sanatsal anlamda beslenip beslenmediğiniyse şu sözlerle anlattı: “Kesinlikle sanatımı besliyor ve ilham kaynağı oluyor gördüklerim. Ama gerçek şu ki, sanatsal anlamda bir şey üretemeyecek kadar kendimi tutsak hissediyorum.”

‘Sanki 12 Eylül’deymişiz gibi’

28 yaşındaki Ezhel’in YouTube’daki kliplerinin izlenme rakamları 10 milyonun üzerinde. Rakamlar, Ezhel tutuklandığından beriyse katlanmış durumda. Bu etkiyi şöyle açıkladı Ezhel: “Gereksiz yasaklar tam tersine etki yapar… Şu anda olan da bu.”

Türkiye’de rap’in, arabesk müzikle harmanlanarak ünlenmiş olması yadsınamaz bir gerçek. Oysa doğumunun ardında sisteme dayalı sert bir başkaldırı var… Ezhel’e, “Cezaevine konulman, bundan sonra Türkiye’de de daha politik bir rap duymamızın kapısını aralar mı” diye sorduk. Şu yanıtı verdi: “Rap zaten başkaldırı müziği olarak doğdu. Ben içeri giren ilk rap’çi değilim. Son da olmayacağım. Bu bağlamda üzerimizdeki baskılar arttıkça, rap müzik yapanlar da daha fazla politize olacaktır. Ne de olsa müziğimizde bahsedeceğimiz çok fazla yanlış var bu topraklarda.”

Avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz eden ancak talebi reddedilen Ezhel’in, OHAL şartları altında özgürlüğüne ne zaman kavuşacağı meçhul. Bunun farkında olan Ezhel hissettikleriniyse şu sözlerle anlattı: “Bana sanki… Sanki 12 Eylül’deymişiz gibi hissettirdi. Sanatın dahi tutsak alındığı bir ülkede zihinlerin özgür olması beklenemez. Ne zaman çıkarım bilmiyorum. En çok sevdiklerimi özledim. Bir de neyin eksikliğini hissediyorum biliyor musunuz? E, soğuk bir bira olsa fena olmazdı.”

Ezhel’in, dinleyicilerine bir de mesajı var… Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür eden müzisyen: “Hayal kurmaktan ve o hayallerin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın, zihnimiz ve kalbimiz özgür.”