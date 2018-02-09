Tutuklu işadamı Kavala: Vaktimi ileride vereceğim katkıları düşünerek geçiriyorum

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala mesaj gönderdi: “Diğer gazeteci ve yazar arkadaşların, benden daha uzun süre burada kalmalarının üzüntüsünü daha yakından hissediyorum.”

Cezaevinden mektup gönderen Kavala, “Vaktimi, önümüzdeki döneme ne tür katkılarda bulunacağımı düşünerek geçiriyorum” diye yazdı.

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İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan Kavala’nın, tutuklu ABD İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile aynı soruşturma dosyasına dahil edildiği ortaya çıkmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Ekim’de Meclis grubunda yaptığı konuşmada, Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Kavala, 1 Kasım günü ‘hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kavala’nın avukatları aracılığıyla gönderdiği mektup şöyle:

“Silivri’ye yerleştirilmemin üzerinden 100 günden fazla zaman geçti. Ne kadar süreceği belli olmadığı için kendimi bu duruma alıştırmaya çalışıyorum.

Diğer gazeteci ve yazar arkadaşların, benden daha uzun süre burada kalmalarının üzüntüsünü daha yakından hissediyorum.

Kurucusu olduğum Anadolu Kültür, DSM ve Depo’nun çalışmalarına kesintisiz devam ettiğini izlemekten çok memnun oluyorum.

Bütün olumsuz koşullara rağmen, Türkiye’nin Avrupalı kurum ve sivil kuruluşlarla ilişkilerinin gelişmesini önemli buluyorum. OHAL nedeniyle oluşan olumsuz iklim değiştiğinde, bu ilişkilerin yeniden güçleneceğine inanıyorum.

Bu arada vaktimi, önümüzdeki döneme ne tür katkılarda bulunacağımı düşünerek geçiriyorum. Dışarıdan beni tanıyan dostların gönderdiği mesajlar beni çok mutlu ediyor.

Herkese selamlarımı iletiyorum.”