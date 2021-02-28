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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den kaçırılan 412 tarihi eser altı yıl sonra iade edildi

Anadolu’dan kaçırıldığı tespit edilen 412 eser, Türkiye’nin girişimiyle Macaristan’dan getirildi.

Fotoğraflar: DHA

Tarihi eserler, 2015’te Macaristan gümrüğünde bir Türk vatandaşının aracındaki arama sırasında bulunmuştu. Konunun Türkiye’ye bildirilmesinin ardından iade süreci başlatılmıştı.

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Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, rapor hazırlayarak, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Mermer heykel başı, mermer figürin, metal, ahşap ve taş buluntular ile birlikte sikkelerden oluşan eserler, Macaristan’a resmi temas için giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na törenle teslim edildi.

Çavuşoğlu’nun uçağıyla dün akşam Türkiye’ye getirilerek, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerine teslim edilen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

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