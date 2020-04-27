Türkiye’den ABD’ye yarım milyon cerrahi maske

Cumhurbaşkanlığı, ABD’ye maske, siperlik ve dezenfektan içeren tıbbi yardımın miktarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’ye corona virüsüyle mücadelesi için medikal destek gönderileceği belirtildi.
Buna göre, 500 bin cerrahi maske, 400 n95 maske, 500 yüz siperliği, 2 ton dezenfektan, 4 bin korucuyu tulum ve 1500 koruyucu gözlük yardımı yapılacak.
Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, bugün Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan havalanacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında, Türkiye’nin şimdiye dek 55 ülkeye yardım gönderdiğini belirterek ABD’ye de yardım edileceğini dile getirmişti.