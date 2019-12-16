Türkiye’deki yeni cep telefonu modelleri Google yazılımlarıyla satılamayacak

Dünyada satılan cep telefonlarının çoğunda kullanılan Android işletim sistemini geliştiren Google, Rekabet Kurumu’nun kasım ayında verdiği karar nedeniyle bundan sonra Türkiye’de piyasaya sürülecek yeni cep telefonu modellerinde yazılımlarının yüklenemeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Rekabet Kurumu 7 Kasım’da dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, kendi geliştirdiği Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında rakip arama motorlarına yer vermemesi nedeniyle şirkete para cezası vermişti.

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Rekabet Kurumu ayrıca belirli sözleşmeler kapsamında cep telefonu ve tablet üreticilerine Android işletim sistemi kullanma izni veren Google’ın bu sözleşmelere talep ettiği değişiklikleri yansıtmasını da istemişti.

Google, gelirinin çoğunu arama sonuçlarıyla beraber yayınlanan reklamlardan kazanıyor. Cep telefonlarının çalışmasını sağlayan dünyanın en yaygın işletim sistemi Android’in de sahibi Google, diğer arama motorlarının bu telefonlarda çalışmasına izin vermiyor.

Bugün yaptığı açıklamada Google, cep telefonu üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde bazı değişikliklere gittiğini ancak bunun Rekabet Kurumu tarafından yeterli görülmediğinin altını çizerek şunları aktardı: “Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.”

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Açıklamaya göre Türkiye’de yeni cihazlar e-postadan harita uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yer alan servisleriyle satışa sunulamayacak.

Türkiye’de mevcut modellerin satışı ise devam edebilecek. Satılmış cihazlar uygulamaları kullanabilecek, güncellemeleri alabilecek.