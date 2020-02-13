Türkiye ve Rusya genelkurmay başkanları İdlib’i görüştü; askeri yığınak devam ediyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İdlib konusunu görüştüğü bildiriliyor. Türk ordusunun İdlib’deki askeri yığınağı ise devam ediyor. Sınıra askeri birlikler ve obüs topları bugün de sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

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İslahiye’den geçen obüs topu taşıyan konvoy.

Askeri birlik, obüs topu ve zırhlı araçlar İdlib’e doğru yol alıyor

Sınıra askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı da devam ediyor. Türkiye’deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile dört fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye’deki TSK’ya ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

Reyhanlı’da bölgeye sevk edilen askeri birlikler.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR’lardan oluşan askeri konvoyun da, Gaziantep’in İslahiye ilçesine Hatay yönüne hareket ettiği bildirildi. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.