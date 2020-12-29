Türkiye ile Britanya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Britanya arasında Brexit (Britanya’nın AB’den ayrılması) sonrası ticari ilişkileri düzenleyen serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı.

Fotoğraf: Arşiv

Anlaşmanın imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Britanya Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans aracılığıyla katıldı.

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Pekcan, kritik ve önemli bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz sona erecektir. Gümrük Birliği’nin getirdiği olanak ve kazanımları mutlak suretle korumamız gerekiyordu.”

Pekcan, anlaşmanın ticarete ‘farklı bir ivme gelmesine de vesile olmasını umduğunu’ vurgulayarak şöyle devam etti: “Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk, an itibarıyla ortadan kalkmıştır.”

Britanya ile ‘ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkisinin mevcut olduğuna’ işaret eden Pekcan, geçen sene ihracatın 11.2 milyar dolar, ithalatın ise 5.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

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Pekcan, Britanya’nın, Türkiye’nin ihracatında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını, özellikle otomotiv, televizyon, beyaz eşya ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasında olduğunu ifade etti. Gerek üretim ve tedarik zincirleri gerekse yatırımlar bakımından da Türkiye için ‘çok değerli bir ortak olduğunu’ vurguladı.

‘Tarifesiz’ bir serbest ticaret anlaşması

Ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye’de Britanya kaynaklı yatırımların 11.6 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Pekcan, şöyle devam etti: “Serbest ticaret anlaşmamızın (STA) karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum. Taraflar olarak ‘tarifesiz’ bir serbest ticaret anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik. Bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içermektedir. Bugün imzalayacağımız anlaşmayı vakit kaybetmeden uygulamaya sokacağız. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacaktır.

Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık Hükümeti ile yakın iş birliğini sürdürüp, STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması için gerekli adımları birlikte atıyor olacağız. Öte yandan anlaşmanın yatırımlar, hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara mümkün olan en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz. Tarım alanında pazara giriş şartlarını nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi derinleştirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz.”