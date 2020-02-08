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Türkiye, İdlib’de yüzlerce askeri araçla yığınak yapıyor

Türkiye’nin, Suriye ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü ve zaman zaman gözlem noktalarındaki Türk askeri güçlerine saldırılar düzenlenen İdlib bölgesine, gün boyunca yüzlerce askeri araçlık konvoylarla yığınak yaptığı bildiriliyor.

Gün içinde İdlib’e geçen Türk askeri konvoyu. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine dayanarak geçtiği haberinde, İdlib bölgesine son 24 saat içinde 430 Türk askeri aracının geçiş yaptığı belirtildi.

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Türk birliklerinin, İdlib kentinin güney taraflarındaki el-Mestuma’da yeni bir gözlem noktası oluşturdukları da gelen haberler arasında.

DHA’nın haberine göre de, Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR’lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

İslahiye’den Hatay’a giden askeri araç konvoyu. Fotoğraf: DHA

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR’lar ile askeri araçlardan oluşan ve Hatay’a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçirilip, Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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DHA, gece saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda zırhlı personel taşıyıcının da (ZPT) Hatay’a doğru ilerlediğini bildirdi.

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