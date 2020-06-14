Türkiye Ermenileri patriği: Ayasofya ibadete açılsın, Hıristiyanlara da alan tahsis edilsin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ayasofya’nın tüm dinler için ibadete açılmasını talep etti.

Fotoğraf: AA

Son günlerde bazı kesimler tarafından Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanılarak ibadete açılması gerektiği yönünde talepler geliyordu.

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Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Maşalyan, Ayasofya’da ‘meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşündüğünü’ dile getirdi.

Patrik, Ayasofya’nın yeterince büyük olduğunu belirtip bir alanının da Hıristiyanlara tahsis edilmesini isteyerek “Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya’nın kubbesini de paylaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü: “İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz? 1000 yıl Hıristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum.

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Mabede girin, sessizliği soluyun ve öğrenin ondan. Aya Sofya, ‘Kutsal Bilgelik’ mabedi, seyrettiği 1500 yüzyıllık insanlık tarihinde barıştan daha değerli bir şeyin olmadığı öğüdünü verecek size. Yeni bir haç ve hilal ihtilafı lüksümüz yok. Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yaraşır.”