Türk doktorlar ünlü dergide yazdı: Bakanlık ‘corona’ araştırmalarını engelliyor

Türk Toraks Derneği’nin yöneticileri, İngilizce yayın yapan saygın tıp dergisi Lancet’a yazarak, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki ‘corona’ çalışmalarını engellediğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Dernek adına yayınlanan yazıda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Hasan Bayram, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Florence Nightingale Hastanesi’nden Doç. Dr. Osman Elbek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Sayıner ve Acıbadem Hastanesi’nden Prof. Dr. Elif Dağlı’nın imzası bulunuyor.

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Yazıda ilk olarak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘corona’ kaynaklı ölüm istatistiklerinin ‘şüpheli olduğu’ savunuldu.

İstanbul özelinde, ‘corona’ dönemideki ölüm istatistiklerinin önceki senelerdeki ortalamanın çok üstünde olduğu, ancak bakanlığın bildirdiği ‘corona’ ölümlerinin aradaki farkı kapatmadığı belirtildi.

Dernek üyeleri, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan 5 Temmuz tarihine kadarki dönemde İstanbul’da son dört seneki ortalamanın 4723 üstünde ölüm rakamına ulaşıldığı, bunun 2771’inin ‘corona’ kaynaklı olduğu, bu dönemde en az 1952 ölümün kaynağının açıklanmadığını ifade etti.

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Doktorlar, bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlama usullerine uymamasından kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başlangıcında kurulların oluşturulmasından tedavinin ele alınışına ve araştırmaların teşvik edilmesine kadar bir dizi adım attığını, ancak bakanlığın sürece ilişkin şeffaf olmamasından dolayı bu tablonun kısa sürede sağlık örgütleri ile kamu kurumları arasında gerilime dönüştüğü kaydedildi.

Bakanlığın en basit verileri paylaşmaktan imtina ettiği, işbirliğine yanaşmadığı ifade edildi.

Son darbenin ise Covid-19’a yönelik araştrmaların Sağlık Bakanlığı’nın kontrolüne geçmesiyle yaşandığı dile getirildi.

Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen yapılması planlanan her türlü ‘corona’ araştırmasının bakanlığa bildirilmesi gerektiği, ancak etik komitesince değerlendirildikten sonra buna izin verildiği belirtildi.

Türk Toraks Derneği’nin bazı çalışmaları da dahil olmak üzere, bazı geniş çaplı, çok katılımcılı çalışmaların hiçbir açıklama getirilmeden reddedildiği ifade edildi.

Yasalarda ise bu durumun aksinin yazıldığı, araştırma önerilerinin bağımsız etik kurullarca değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda son olarak, göğüs hastalıkları alanında çalışan tıp doktorları ve bilim insanları olarak Sağlık Bakanlığı’nın kısıtlamalarından duyulan endişeler dile getirilirken, yetkililerin bu uygulamalardan geri adım atması temenni edildi.