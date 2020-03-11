Turizmciler hükümetten ‘corona desteği’ istedi

Turizm sektörünün çatı derneklerinin oluşturduğu Turizm İstişare Kurulu, yeni tip corona virüsünün yayılması sürecinden Türkiye turizm sektörünün de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını, ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kurul, sektörün bu olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesinin yanı sıra, Eximbank (ithalat-ihracat bankası) ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesini de içeren eylem planı talebinde bulundu.

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Turizm İstişare Kurulu’nun açıklamasında, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya gelindiği ve virüsün Türkiye turizmine etkilerinin ele alındığı belirtilerek, yaşanan olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için eylem planı önerisinin Ersoy’a iletildiği belirtildi.

Yurt içi turizm

Açıklamada ayrıca, yurt içi turizmi destekleyecek rezervasyon artırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi, tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi, enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınmasının da talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ersoy’un tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirttiği kaydedildi.

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Türkiye’de de çıktı

Geçen yıl Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya çapında 116 binden fazla kişiyi etkisi altına alırken, 4 bin kişi virüs veya virüs kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’nin komşularından İran, Çin’den sonra sayıca en yüksek vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer alırken, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında corona virüsü salgını görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.