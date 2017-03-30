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Yaramazlara biraz batar!

   
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Turist sayısındaki düşüş sürüyor: Yıllık kayıp yüzde 6,5

 

Türkiye’ye gelen turist sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.51 azalarak 1 milyon 160 bine indi.

Yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.12 azalarak 2 milyon 220 bine geriledi. Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısındaki azalma sürdü.

Turist sayısı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 30.05 azalarak 25 milyon 350 bine inmişti.

Ruslar yeniden gelmeye başladı

Fotoğraf: DHA

Aynı dönemde Rus turist sayısı ise yüzde 95.6 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında Türkiye’ye 39 bin 261 Rus geldi.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin ardından 2016 yılında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 76.26 düşüşle 866 bin 256 olarak kaydedilmişti.

Rus turist sayısı 2014’te 4 milyon 480 bin 2015’te ise 3 milyon 650 bindi.

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